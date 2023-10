Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

97,71 EUR -0,81% (19.10.2023, 18:05)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

103,465 USD -0,29% (19.10.2023, 17:51)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (19.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Nach den positiven Quartalszahlen Ende September sei der Kurs der Nike-Aktie von ihrem Jahrestief aus fast konstant angestiegen. Nun sei sie jedoch an einer wichtigen Widerstandszone angekommen. Risikofreudigen Anlegern biete sich nun eine Gelegenheit bis zu 30 Prozent Gewinn zu erzielen.Nachdem der US-Titel bereits am 12. Oktober den GD50 habe überwinden können, habe sie es am Mittwoch auch noch geschafft, dass 61,8-prozentige Fibonacci Retracement zu durchbrechen. Nun gelte es, den Widerstand bei 104 Dollar zu knacken.Falls die Nike-Aktie den Widerstand durchbreche, wäre das erste Kursziel das August-Hoch bei 111,95 Dollar. Auf diesem Niveau dürfte sich dann auch der GD200 befinden, der aktuell bei 113,16 Dollar verlaufe. Danach wäre der Weg bis zum Widerstand bei 114,27 Dollar frei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: