Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (27.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Das Papier des US-Konzerns habe sich in diesem Jahr wie alle aus der Branche schwach entwickelt. Gespannt würden die Anleger deshalb auf die Ergebnisse zum abgelaufen Q4 warten, die Nike heute nach US-Handelsschluss vorlegen werde. Entscheidend sei der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Sollte Nike die Erwartungen des "Aktionärs" erfüllen, sei ein Kursanstieg in den Bereich von 123 bis 124 USDmöglich. Die nächste massivere Widerstandszone liege dann erst bei 140 USD.Bei Nike sollte bereits sehr viel Negatives eingepreist sein. Werde der Ausblick gut sein, sei mit einem deutlichen Anstieg der Nike-Aktie zu rechnen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.06.2022)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nike-Aktie: