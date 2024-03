NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (19.03.2024/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Wedbush Securities:

Tom Nikic, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) weiterhin mit "outperform" ein.

Tom Nikic von Wedbush bleibe aufgrund der "langen Erfolgsbilanz" von Nike langfristig optimistisch, sei aber aufgrund mangelnder Produktinnovationen kurzfristig zunehmend vorsichtig geworden. Das Unternehmen sei der Meinung, dass es immer deutlicher werde, dass die "Consumer Direct Acceleration"-Strategie ein Fehler gewesen sei. In Anbetracht der Kürzung der Prognosen im letzten Quartal und eines wesentlich einfacheren Umsatzvergleichs im vierten Quartal sehe das Unternehmen kein großes Abwärtsrisiko für den aktuellen Ausblick des Managements. Allerdings sehe Wedbush auch kein Szenario, in dem die Prognose übertroffen und erhöht werde. Wedbush sei der Ansicht, dass der Marsch der Aktie in Richtung ihres Kursziels in dieser Woche nach den Ergebnissen beginnen werde.

Tom Nikic, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von Nike unverändert mit "outperform" ein und senkt das Kursziel von 131 auf 115 USD. (Analyse vom 19.03.2024)