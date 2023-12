NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

108,04 USD -11,83% (22.12.2023, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (24.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von BofA Securities:BofA Securities senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE).Während der US-Sportartikelhersteller seine Umsatzprognose für das zweite Halbjahr gesenkt habe, was enttäuschend sei, würden Rückenwind bei den Bruttomargen und Kosteneinsparungen den Gewinnrückgang mildern, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die Gewinne von Nike hätten im zweiten Quartal zwar die Schätzungen übertroffen, aber die große Neuigkeit sei die Senkung der Umsatzwachstumsprognose auf 1% von einem mittleren einstelligen Prozentsatz aufgrund der Schwäche in China und eines digitalen Werbekanals gewesen. Die Visibilität der Margen von Nike beginne sich allerdings zu verbessern.BofA Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Nike-Aktie bestätigt und das Kursziel von 130 auf 125 USD reduziert. (Analyse vom 22.12.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:98,09 EUR -11,88% (22.12.2023, 22:26)