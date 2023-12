Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

98,49 EUR -11,53% (22.12.2023, 16:34)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

108,8201 USD -11,19% (22.12.2023, 16:19)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist senken das Kursziel für die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) von 108 auf 107 USD.Die Senkung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 von einem mittleren einstelligen Prozentsatz auf 1% spiegele den zunehmenden Druck wider, der von vorsichtigeren Verbrauchern und erhöhten Werbemaßnahmen ausgehe, obwohl die stabileren Trends von Lululemon, Deckers und On Holding ebenfalls darauf hindeuten würden, dass Nike wahrscheinlich Anteile verliere, so Truist in einer Research Note.Nike bleibe optimistisch in Bezug auf seine Innovationspipeline und die Möglichkeiten zur Margenausweitung, aber die Investoren würden wahrscheinlich auf konkretere Beweise für eine Umsatzsteigerung warten, bevor sie optimistischer würden, so das Unternehmen weiter.Die Analysten von Truist stufen die Aktie von Nike weiterhin mit "hold" ein. (Analyse vom 22.12.2023)Börsenplätze Nike-Aktie: