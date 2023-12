NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört.



New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Brooke Roach, Analystin von Goldman Sachs, stuft die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) weiterhin mit "buy" ein, senkt aber das Kursziel von 139 USD auf 135 USD.Das Unternehmen habe eine gesunde sequentielle Verbesserung der Rentabilität im zweiten Quartal des Geschäftsjahres gezeigt, habe jedoch seine Umsatzprognose für die zweite Jahreshälfte deutlich gesenkt, um den stärkeren Gegenwind durch die Währung, die schwächere Verbrauchernachfrage aufgrund des makroökonomischen Drucks, die langsamere digitale Wachstumsdynamik aufgrund des schwachen Verkehrsaufkommens und der höheren Marktwerbung sowie einen gezielteren Ansatz für das Management des Lebenszyklus von Schlüsselprodukten widerzuspiegeln. Nike habe außerdem ein dreijähriges Kosteneinsparungsprogramm in Höhe von 2 Mrd. USD angekündigt, das reinvestiert werden solle, um das künftige Wachstum zu fördern. Nike habe zwar schwächere Nachfragetrends festgestellt, seine Margen seien jedoch robust.Brooke Roach, Analystin von Goldman Sachs, stuft die Nike-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy" ein. (Analyse vom 22.12.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:98,47 EUR -11,54% (22.12.2023, 16:32)