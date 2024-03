Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.03.2024/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der größte Sportartikelhersteller der Welt, Nike, habe gestern nach Börsenschluss die Zahlen für das dritte Quartal ihres schiefen Geschäftsjahres vorgelegt. Der Umsatz habe sich dabei im letzten Quartal, wie im Jahr zuvor, auf USD 12,4 Mrd. belaufen. Gegenüber den Konsensschätzungen stelle dies eine leichte positive Überraschung von 1,2% dar. Beim Gewinn je Aktie sei es zu leichten Rückgängen in Höhe von -4% von USD 0,79 auf USD 0,77 gekommen. Aber auch hier hätten die Schätzungen der Analyst:innen um 4,6% übertroffen werden können. Die Lagerbestände hätten auch erneut abgebaut werden können, was in einer Reduktion in Höhe von 13,2% im Jahresvergleich resultiere.Trotz einer im Jahresvergleich höheren angekündigten Dividende je Aktie von USD 0,37 hätten sich die Investor:innen unzufrieden gezeigt. Der Grund dafür liege im schwächeren Ausblick, der die Anleger:innen verstimmt habe. So solle sich der Umsatz im ersten Halbjahr im niedrigen einstelligen Prozentbereich verringern.Die Aktie habe daraufhin im nachbörslichen Handel über 5% verloren.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Aktie von Nike lautete "Kauf", so Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 22.03.2024)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.