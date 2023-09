NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (29.09.2023/ac/a/n)



Nike-Aktienanalyse von Barclays:

Die Analysten von Barclays stufen die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) weiterhin mit "overweight" ein.

Das Unternehmen habe im ersten Quartal des Geschäftsjahres die Umsätze leicht verfehlt, aber die Bestände seien "sauber" und die Bruttomarge sei übertroffen worden, so die Analysten von Barclays in einer Research Note. Das Unternehmen betrachte den Bericht als eine "gemischte Tüte". Während die Debatte zwischen Bullen und Bären weitergehen werde, bis mehr Klarheit über die Erholung des Großhandels und die makroökonomische Unsicherheit bestehe, bleibe Nike die dominierende Schuhmarke, so das Unternehmen.

Die Analysten von Barclays stufen die Aktie von Nike unverändert mit "overweight" ein und senken das Kursziel von 124 auf 119 USD. (Analyse vom 29.09.2023)