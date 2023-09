NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

89,63 USD +0,23% (28.09.2023, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (29.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Gabriella Carbone, Analystin der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) und erhöht das Kursziel.Die gestern Abend vorgelegten Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres hätten im Allgemeinen den Erwartungen entsprochen, aber die Kommentare des Managements würden auf ein besseres Umfeld hindeuten als die meisten gedacht hätten, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Das treibe die Nike-Aktien nach oben. Der größte Anreiz seien die positiven Kommentare von Nike zu den Trends in Nordamerika und den zweistelligen Rückgang der Marktbestände im Jahresvergleich gewesen.Gabriella Carbone, Analysten der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Nike-Aktie bestätigt und das Kursziel werde von 122 auf 125 USD angehoben. (Analyse vom 29.09.2023)