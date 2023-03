Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

111,04 EUR -0,13% (30.03.2023, 11:36)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

120,49 USD +2,22% (29.03.2023, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (30.03.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nike: Überraschendes Wachstum - AktienanalyseDer US-Sportartikelriese Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist im dritten Geschäftsquartal überraschend kräftig gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse seien um 14 Prozent auf 12,4 Mrd. Dollar geklettert. Experten hätten im Schnitt nur mit 11,47 Mrd. Dollar gerechnet. An der Börse habe sich die Begeisterung in Grenzen gehalten. Denn der Sportartikelhersteller habe ordentlich mit Rabatten nachgeholfen. Zudem hätten anhaltend hohe Kosten das Geschäft belastet. Die Bruttomarge sei daher um 3,3 Prozentpunkte auf 43,3 Prozent gefallen. Der Nettogewinn sei um elf Prozent auf 1,2 Mrd. Dollar zurückgegangen. Und auch wenn CFO Matt Friend von "gewaltigen Fortschritten" beim Lagerabbau gesprochen habe, habe Nike zuletzt noch immer auf unverkauften Waren im Wert von 8,9 Mrd. Dollar gesessen - rund 16 Prozent mehr als vor einem Jahr.Dazu sei ein zurückhaltender Ausblick gekommen: Zwar gehe Nike für 2022/23 nun von einem Umsatzplus im hohen einstelligen Prozentbereich aus, nachdem man zuvor ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich angepeilt habe. Für das Schlussquartal erwarte das Unternehmen jedoch eine Stagnation und im besten Fall ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Außerdem habe Nike einräumen müssen, dass die Bruttomarge 2022/23 wohl um 2,5 Prozent sinken dürfte, was das untere Ende der bislang angegebenen Spanne bedeute.Dass die Nike-Aktie nach den kräftigen Kursgewinnen seit Oktober in nächsten Monaten noch einmal kräftig durchstarten kann, scheint daher wenig wahrscheinlich - zumal sich die Stimmung der US-Verbraucher zuletzt spürbar eingetrübt hat, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 12/2023)Börsenplätze Nike-Aktie: