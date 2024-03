NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

93,86 USD -6,90% (22.03.2024, 21:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (25.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Telsey Advisory Group:Telsey Advisory Group senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE).Der US-Sportartikelhersteller passe seine Strategie an, um sich auf vier Bereiche zu konzentrieren: Beschleunigung von Produktneuheiten und -innovationen, stärkere Fokussierung auf den Sport, Verringerung der Lagerbestände und Verbesserung der Markenpräsenz, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Dies schienen die richtigen Schritte zu sein, aber die Umstellung werde sich negativ auf den Umsatz und die Rentabilität in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auswirken. Insgesamt sei der prognostizierte Umsatzrückgang in der ersten Jahreshälfte eine Überraschung, aber die Verlangsamung werde vorübergehend sein. Telsey Advisory Group erwarte, dass die Verbraucher auf die verstärkte Neuheit von Nike reagieren würden.Telsey Advisory Group hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Nike-Aktie bestätigt und das Kursziel von 120 auf 115 USD reduziert. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:87,14 EUR +0,16% (25.03.2024, 13:16)