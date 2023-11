NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

107,25 USD +0,18% (06.11.2023)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (07.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Analysten von Evercore ISI nehmen die Coverage der Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) mit dem Votum "outperform" auf.Die Sportkategorie habe länger als erwartet gebraucht, um sich von den Problemen in der Lieferkette und bei den Lagerbeständen nach der COVID-Krise zu erholen, so die Analysten. Sie seien der Meinung, dass das jüngste Q1-Update von Nike darauf hindeute, dass die Fundamentaldaten für die Kategorie "endlich die Talsohle erreicht haben". In Anbetracht dieses Updates sehe Evercore die Aktie nun als "gut positioniert in mehreren der wichtigsten Anlagethemen".Die Analysten von Evercore ISI haben die Coverage der Nike-Aktie mit "outperform" aufgenommen. Das Kursziel laute 124,00 USD. (Analyse vom 06.11.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:100,20 EUR +0,14% (07.11.2023, 13:27)