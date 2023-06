Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

100,08 EUR -0,02% (22.06.2023, 15:08)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

109,98 USD +0,40% (21.06.2023)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.06.2023/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Tom Nikic, Analyst von Wedbush Securities, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE)Der Analyst sei der Meinung, dass die Stimmung auf der Käuferseite vor der Veröffentlichung der EPS-Zahlen für das vierte Quartal in der kommenden Woche übermäßig negativ geworden sei. Er sehe ein interessantes Setup für die nächste Woche: Die Erwartungen seien niedrig, die langfristigen Gläubiger würden wahrscheinlich unbeeindruckt bleiben, es könnte genügend positive Daten geben, an denen sich die Bullen festhalten könnten, und ein unter den Erwartungen liegender FY24-Guide könnte als "Clearing Event" angesehen werden.Obwohl die länger als erwartet andauernde Bereinigung des nordamerikanischen Marktes Wedbush dazu veranlasse, die EPS-Prognose für das GJ24 auf 3,65 $ zu senken, nachdem der Konsens bereits bei 3,82 USD gelegen habe, bleibe der Analyst für die Nike-Aktie positiv gestimmt und glaube, dass "hellere Tage vor uns liegen."Tom Nikic, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Nike-Aktie weiterhin mit "outperform" ein. Das Kursziel werde von 139,00 auf 129,00 USD reduziert. (Analyse vom 22.06.2023)Börsenplätze Nike-Aktie: