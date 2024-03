Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

91,05 EUR -0,56% (18.03.2024, 20:50)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

99,085 USD -0,56% (18.03.2024, 20:36)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (18.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Telsey Advisory Group:Christina Fernandez, Analystin von Telsey Advisory Group, stuft die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) vor dem Bericht für das dritte Quartal am 21. März weiterhin mit "outperform" ein.Laut Christina Fernandez habe sich die Stimmung für Nike nach der Senkung der Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 Ende Dezember, den Kommentaren anderer Sportmarken wie adidas, Hoka und On über ihre Aktiengewinne und der negativen Presse über Nikes Produktinnovation und die Qualität der von Nike an die MLB und den FC Barcelona gelieferten Trikots deutlich abgekühlt.Auf der anderen Seite habe Nike vor kurzem eine neue Silhouette Air Max Dn auf den Markt gebracht, die vielversprechend aussehe, und Telsey habe eine größere Regalfläche im Einzelhandel für Signature-Basketball-Produkte wie Book 1 und Tatum 2 gesehen. Telsey werde nach Beweisen dafür suchen, dass das derzeitige niedrige Umsatzwachstum nur vorübergehend sei und nicht das Ergebnis einer nachlassenden Markenbegeisterung auf globaler Ebene oder struktureller Probleme im Unternehmen, deren Behebung länger dauern werde.Christina Fernandez, Analystin von Telsey Advisory Group, stuft die Aktie von Nike unverändert mit "outperform" ein und senkt das Kursziel von 140 auf 120 USD. (Analyse vom 18.03.2024)Börsenplätze Nike-Aktie: