NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

98,08 USD +9,43% (29.09.2023, 15:45)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (29.09.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets senken in einer aktuellen Aktienanalyse nach den Q1-Ergebnissen und bestätigter Prognose ihr Kursziel für die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE).Die Anleger seien in Bezug auf China und Nordamerika "sehr besorgt" gewesen, was viele dazu veranlasst habe, eine Kürzung der Prognosen zu erwarten, und obwohl dies ein weiteres Quartal mit einem rückläufigen EBIT gewesen sei, seien die Analysten der Ansicht, dass die Stimmung "zu negativ geworden ist". Nikes Zuversicht in die Zukunft, die frühere Einschätzungen widerspiegele und gleichzeitig die Einzelhandelspartner lobe, werde wahrscheinlich zu einer Erholung der Aktien führen.Die Analysten von BMO Capital Markets bewerten die Aktie unverändert mit "outperform". Das Kursziel werde von 120,00 auf 110,00 USD reduziert. (Analyse vom 29.09.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:90,91 EUR +7,27% (29.09.2023, 16:23)