Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (21.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt einer aktuellen Aktienanalyse die Nike-Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) in unter die Lupe.Bei Nike würden die Geschäfte trotz weltweiter Inflations- und Rezessionssorgen gut laufen. Der weltgrößte Sportartikelhersteller habe mit den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen. Im nachbörslichen Handel sei der Kurs um rund 13% nach oben gesprungen. Wie gewohnt würden die Aktien der deutschen Branchenvertreter adidas und PUMA mit anziehen. Anleger sollten aber auch hier nicht vergessen, dass die Lage in der Sportartikelbranche schwierig bleibe. Erst bei einer nachhaltigen Aufhellung des Konsumklimas und bei einem Ende der "Zero Covid"-Politik in China könnte der Wind drehen.Auf Nike warte trotz der Lichtblicke in Q2 noch viel Arbeit. adidas könnte unter dem neuen Chef Bjørn Gulden zu einer spannenden Restrukturierungsstory werden. PUMA bleibe für den "Aktionär" trotz anhaltender Herausforderungen in der Branche vorerst der Favorit im Sektor. Bereits investierte Anleger sollten an ihren Positionen festhalten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Nike-Aktie: