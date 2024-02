Offenlegungen



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (27.02.2024/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) weiterhin zu kaufen.Im vergangenen Quartal habe sich der Umsatz im Jahresvergleich kaum verändert und auf USD 13,4 Mrd. belaufen, was knapp unter den Konsensschätzungen gelegen habe. Der verwässerte Gewinn pro Aktie habe sich seit dem letzten Quartal deutlich um rund 21% verbessert und sei somit auf USD 1,03 gekommen. Die Erwartungen der Analyst:innen hätten dabei um 22% übertroffen werden können. Die Lagerbestände würden seit Mitte 2022 wieder einen rückläufigen Trend verzeichnen und hätten auch im Q2 wieder um 14% reduziert werden können. Derzeit belaufe sich das Inventar auf USD 8,0 Mrd.Die gesünderen Lagerbestände würden sich positiv auf die Marge auswirken. Nachdem sich die Bruttomarge im Fiskaljahr 22/23 zuletzt auf 43,5% verschlechtert habe, würden Analyst:innen für das im Mai endende Fiskaljahr 23/24 wieder eine Zunahme auf rund 45,0% erwarten.Nike habe das 22. Jahr in Folge die Dividende erhöht. Im vergangenen Quartal habe Nike USD 1,7 Mrd. an seine Aktionär:innen retourniert. Darunter USD 523 Mio. an Dividenden, was einer Steigerung von 9% entspreche, und USD 1,2 Mrd. über Aktienrückkäufe.Das Ursprungsland des Sportartikelherstellers, die USA, stelle trotz eines abnehmenden Gewichts mit 44% des Gesamtumsatzes noch immer den größten Absatzmarkt für das Unternehmen dar. Ein starker Rückgang im Großhandel habe allerdings zu einem Umsatzrückgang von 3% im zweiten Quartal geführt. Auch in der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) sei der Umsatz aufgrund einer schwachen Nachfrage währungsbereinigt um 3% zurückgegangen. Chinas wachsende Mittelklasse und ein zunehmendes Interesse an Sport würden die Hoffnung auf ein weiterhin starkes Umsatzwachstum nähren. Im Q2 habe der Umsatz im Reich der Mitte, aufgrund der Wiedereröffnung, währungsbereinigt um 8% zulegen können. Für zukünftiges Wachstum sollten Investitionen in ein neues Innovationszentrum in Shenzhen sorgen. Auch in Asien und Lateinamerika habe ein währungsbereinigtes Wachstum von 10% erzielt werden können.Nike plane in den kommenden drei Jahren insgesamt USD 2,0 Mrd. an Kosten einzusparen. Das Unternehmen wolle dies mit einer Vereinfachung des Produktsortiments, einem Fokus auf Automatisierung, aber auch mit Personalentlassungen erreichen. Für Letzteres gebe es auch schon konkrete Pläne: Nike werde rund 1.600 Stellen, das sind 2% der gesamten Belegschaft, streichen. In der zweiten Hälfte des Fiskaljahres 23/24 würden dadurch allerdings noch Abfindungszahlungen in Höhe von USD 400 Mio. bis USD 450 Mio. anfallen. Das dadurch freiwerdende Kapital solle in die Bereiche mit dem stärksten Wachstumspotenzial, darunter Women's, Jordan und Running, investiert werden. Außerdem sollten damit neue Innovationen gefördert werden. WKN A3C20K ), die mit innovativen Produkten punkten würden, zu. Das Unternehmen lege den Fokus daher aktuell wieder auf neue Innovationen, vor allem in Nikes umsatzstärkstem Schuh-Segment. Dabei setze man auf neue Silhouetten und Stoffe und wolle so die Bestseller der Zukunft designen. Bis diese Innovationen profitabel würden, könne es allerdings noch einige Perioden dauern.Zunehmender makroökonomischer Gegenwind sowie ein stärkerer US-Dollar hätten das Unternehmen veranlasst, die Prognose für das auslaufende Fiskaljahr 23/24 zu senken. Nachdem Nike zuvor ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartete, falle die aktuelle Prognose mit einem Wachstum von nur 1% geringer aus. Bei der Bruttomarge erwarte man unverändert eine Verbesserung im Bereich zwischen 140 und 160 Basispunkten. Das Fiskaljahr 24/25 sollte dann wieder besser ausfallen: Reuters-Analyst:innen würden von einem Umsatzwachstum um die 6% für das kommende Fiskaljahr ausgehen.Eine nach wie vor zurückhaltende Nachfrage in der Branche setze auch bei Nike die Umsätze unter Druck. Während China, wo Nike den höchsten Marktanteil im Schuhbereich halte, nach wie vor hohes Wachstumspotenzial biete, würden die Märkte in Nordamerika und EMEA Anzeichen einer Sättigung zeigen. Junge, innovative Unternehmen wie Hoka oder On würden dort für zusätzlichen Wettbewerb sorgen. Nike setze nun auf Kosteneinsparungen und Investitionen in Produktinnovationen, die kurzfristig zu Profitabilitätseinbußen führen könnten, aber auf die mittlere Frist nachhaltiges Umsatzwachstum garantieren würden. Frankly speaking sei Nike, als weltweit größter Player im Sportartikelgeschäft, gut positioniert, um im kommenden Fiskaljahr 24/25 wieder Wachstum zu erzielen.Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung für die Nike-Aktie und belässt sein Kursziel auf USD 120,00. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsaufschlag zum Sektor berücksichtige. (Analyse vom 27.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: