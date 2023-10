Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (27.10.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) weiterhin zu kaufen.Im ersten Quartal des schiefen Geschäftsjahres habe Nike den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 2% auf USD 12,9 Mrd. steigern können. Die Konsensusschätzungen von im Schnitt USD 13,0 Mrd. hätten allerdings knapp nicht erreicht werden können. Hinsichtlich des verwässerten Gewinns habe sich der Sportartikelhersteller um 1% auf USD 0,94 je Aktie verbessern und somit die Erwartungen von im Schnitt USD 0,75 deutlich übertreffen können. Trotzdem sei die Bruttomarge um 10 Basispunkte auf 44,2% gesunken, was in erster Linie auf höhere Produktkosten und eine ungünstige Währungsentwicklung zurückzuführen sei. Die Lagerbestände hätten aufgrund der steigenden Nachfrage um 10% verringert werden können.Schuhe seien immer noch Nikes größtes Business-Segment. Mit einem Anteil von 68% sei dieses deutlich größer als das Kleidungs-Segment, welches bei einem Anteil von 27% stehe. Das Segment Geräte habe zwar im vergangenen Jahr um 9% wachsen können, liege aber immer noch weit abgeschlagen bei einem Gesamtanteil von gerade einmal 4%. Aufgrund dieser Segmentaufteilung ergebe sich die niedrigere Bruttomarge Nikes, da die Beschaffungskosten für Schuhe höher seien als bei Bekleidung. Bei der Nettomarge hingegen habe Nike vor allem gegenüber der europäischen Konkurrenz in den letzten Jahren die Nase immer vorne gehabt, was für (kosten)effizientere Prozesse spreche.Das Ursprungsland des Sportartikelherstellers, die USA, stelle trotz eines abnehmenden Gewichts noch immer den größten Absatzmarkt für das Unternehmen dar. Die Wachstumsraten seien aber in Europa und auch China deutlich höher. So habe sich der Absatz im europäischen Schuhgeschäft um 12% im Vergleich zum Vorjahr auf USD 2,3 Mrd. erhöht.Nike betreibe eine sehr Investoren-freundliche Geschäftspolitik. So erhöhe das Unternehmen seit 21 Jahren jedes Jahr seine Dividende. Im vergangenen Quartal habe Nike USD 1,7 Mrd. an seine Aktionär:innen retourniert. Darunter USD 524 Mio. an Dividende, was einer Steigerung von 9% entspreche und USD 1,1 Mrd. über Aktienrückkäufe.Nike baue weiterhin seine App sowie generell den Onlinehandel aus, um margenstarke Direktverkäufe zu steigern. Bis zum Jahr 2025 solle sich der Anteil des Verkaufs direkt an Konsument:innen von 44% im Jahr 2023 auf 60% erhöhen.Für das gesamte Geschäftsjahr erwarte Nike ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozent Bereich. Das Unternehmen sei sich aber bewusst, dass das kommende Jahr aufgrund steigender Konkurrenz und makroökonomischer Belastungen wieder herausfordernd werde. Nichtsdestotrotz erwarte das Management eine Verbesserung der Bruttomarge im Bereich von 140 bis 160 Basispunkten.Nike verteidige seit mehreren Jahren erfolgreich den Platz an der globalen Spitze unter den Sportartikelherstellern. Das breit aufgestellte Produktportfolio finde weltweit Anklang und im Wachstumsmarkt China scheine sich die Besserung zunehmend zu monetarisieren. Auch im Vergleich zur direkten Konkurrenz habe man in so manchen Belangen die Oberhand.Seit unserem letzten Update hat sich aufgrund der makroökonomischen Entwicklungen Nikes Potenzial etwas reduziert, so die Analysten der RBI.Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt zwar seine Kaufempfehlung für die Nike-Aktie, senkt jedoch aufgrund der oben genannten Punkte sein Kursziel auf USD 120,00. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsaufschlag zum Sektor berücksichtige. (Analyse vom 27.10.2023)