NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

121,14 USD -0,34% (18.12.2023, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (19.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von TD Cowen:Die Analysten von TD Cowen erhöhen das Kursziel für die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) von 125 auf 129 USD.Die Firma habe gesagt, dass sie nach der jüngsten Rally ein neutrales Setup für die Aktien sehe, aber ihre Einschätzung zu China deute darauf hin, dass sich die Einnahmen beschleunigen könnten. Die Trends in Nordamerika seien langsamer und ihre Einschätzungen würden auf Skepsis bei der Umsatzprognose für das zweite Halbjahr hindeuten, die jedoch durch Optimismus in Bezug auf die Margensteigerung ausgeglichen werde.Die Analysten von TD Cowen heben das Kursziel für die Aktie von Nike von 125 auf 129 USD an. (Analyse vom 19.12.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:110,96 EUR 0,00% (19.12.2023, 14:10)