NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

90,85 USD -0,81% (22.09.2023, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (25.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:J.P. Morgan Securities senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE).Jüngste Erkenntnisse würden auf eine sequenzielle Verbesserung im Juli und August gegenüber Juni hinweisen, wobei die Nachfrage das Angebot insbesondere bei wichtigen Großhandelskunden übersteige, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. J.P. Morgan Securities habe jedoch ihre Q1-Schätzungen für China nach unten revidiert, um der jüngsten Entwicklung Rechnung zu tragen, die auf makroökonomisch bedingte, unter dem Plan liegende Verkaufstrends in der gesamten Branche, insbesondere im Großhandel, hinweise.J.P. Morgan Securities, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Nike-Aktie bestätigt und das Kursziel von 142 auf 136 USD gesenkt. (Analyse vom 25.09.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:84,17 EUR -1,39% (25.09.2023, 13:57)