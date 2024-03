NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

99,85 USD +1,12% (19.03.2024, 20:01)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (19.03.2024/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist stufen die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) vor den Q3-Ergebnissen weiterhin mit "hold" ein.Das Analysehaus bleibe bei ihrer Ansicht, dass das Unternehmen mit einem gewissen Anteilsverlust konfrontiert sei, insbesondere gegenüber schnell wachsenden Konkurrenten wie Deckers HOKA und On Holding in den USA und im Ausland bei Schuhen. Die Nike-Aktien würden so lange in einer engen Bandbreite schwanken, bis eine klarere Sichtlinie für ein stärkeres und beständigeres Umsatzwachstum bestehe.Die Analysten von Truist stufen die Nike-Aktie unverändert mit "hold" ein. Das Kursziel werde bei 111 USD belassen. (Analyse vom 19.03.2024)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:91,91 EUR +1,09% (19.03.2024, 19:56)