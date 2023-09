NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

91,40 USD -0,21% (22.09.2023, 17:34)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) vor dem anstehenden Bericht für das erste Quartal weiterhin mit "overweight" ein.Das Unternehmen gehe davon aus, dass die Ergebnisse des ersten Quartals im Einklang mit den Erwartungen der Marktteilnehmer stehen würden, sehe jedoch Risiken für die Q2-Prognose angesichts eines schwierigen Vergleichs und "aufgeblähter Lagerbestände in den Vertriebskanälen, die den Abverkauf einschränken", so die Analysten in einer Vorabmitteilung an die Investoren. Das Unternehmen sehe jedoch nur eine minimale Chance für eine Kürzung der Jahresprognose, da die Messlatte bereits niedrig liege und das Potenzial für eine Aufstockung der Lagerbestände in der zweiten Jahreshälfte gegeben sei.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von Nike weiterhin mit "overweight" ein und senken das Kursziel von 127 auf 126 USD. (Analyse vom 22.09.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:85,80 EUR -0,15% (22.09.2023, 17:47)