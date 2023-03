Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

114,40 EUR -1,29% (22.03.2023, 09:42)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

125,61 USD +3,64% (21.03.2023, 21:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Nike-Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Der Sportartikel-Gigant habedie Erlöse im dritten Geschäftsquartal dank starker Nachfrage in Nordamerika und Europa kräftig gesteigert. In den drei Monaten bis Ende Februar habe der Umsatz im Jahresvergleich um 14% auf 12,4 Mrd. USD zugelegt, wie Nike am Dienstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe.Während der Rivale adidas unter der Trennung von Rapstar und Mode-Designer Kanye West leide, würden bei Nike weiter die Geschäfte brummen. Allerdings habe der weltgrößte Sportartikelhersteller auch ordentlich mit Rabatten nachgeholfen, um seine im Vorquartal um 43% angestiegenen Lagerbestände abzubauen. Der Nettogewinn sei um 11% auf 1,2 Mrd. USD gesunken. Auch wenn Finanzchef Matt Friend von "gewaltigen Fortschritten" beim Lagerabbau gesprochen habe, habe Nike zuletzt aber noch immer auf unverkauften Waren im Wert von 8,9 Mrd. USD gesessen - rund 16% mehr als vor einem Jahr.Auf Nike warte trotz der Lichtblicke im dritten Quartal noch viel Arbeit, die Richtung stimme aber. Bereits investierte Anleger sollten an ihren Positionen festhalten. Neueinsteiger sollten klare positive Chartsignale wie den Ausbruch ein ein neues Jahreshoch abwarten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Nike-Aktie: