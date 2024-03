NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

100,82 USD +0,55% (21.03.2024, 21:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.03.2024/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Die Analysten von RBC Capital Markets stufen die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) von "outperform" auf "sector perform" herab, mit einem Kursziel von 100 USD (zuvor: 110 USD).Nikes unerwartete Prognose für die erste Hälfte des Jahres 2025 impliziere kein Umsatzwachstum für den Kalender 2024, was kurzfristig wenig Spielraum lasse. RBC Capital sage, dass die organisatorische Umstrukturierung des Unternehmens und die Produktumstellung in den nächsten Quartalen weitere Unsicherheiten und Risiken für die Prognose mit sich bringen würden. Das Analysehaus ziehe es nun vor, dem Momentum zu folgen, das seiner Meinung nach bei adidas stärker sei.Die Analysten von RBC Capital Markets stufen die Nike-Aktie von "outperform" auf "sector perform" herab. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:87,42 EUR -8,42% (22.03.2024, 12:07)