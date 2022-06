Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nike-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

99,07 EUR +1,42% (29.06.2022, 15:48)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

102,16 USD -0,60% (29.06.2022, 15:35)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (29.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem sich das Chartbild der Nike-Aktie die letzten Wochen zunehmend eingetrübt habe, sei sie am Dienstag um sieben Prozent abgerauscht und habe ein Verkaufssignal generiert. Neben dem schwachen Gesamtmarkt seien aber vor allem die jüngsten Quartalszahlen bei den Analysten nicht gut angekommen. Das seien die Details.Die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel für Nike von 132 auf 130 Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "overweight" belassen. Das vierte Geschäftsquartal des Sportartikelkonzerns sei durchwachsen ausgefallen, so Analyst Matthew Boss in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht. Der erste Ausblick auf das neue Geschäftsjahr sei recht vorsichtig.Auch die Deutsche Bank Research habe das Kursziel für Nike von 152 auf 130 US-Dollar gesenkt. Die Amerikaner hätten im vierten Geschäftsquartal mit China-Lockdowns, anhaltenden Lieferkettenproblemen sowie der Inflation einiges zu verkraften gehabt, habe Analystin Gabriella Carbone in einer Studie am Dienstag geschrieben. Auf operativer Ebene seien die Erwartungen verfehlt worden, und Nike blicke auch vorsichtig nach vorn. Die Zielspanne für das neue Geschäftsjahr sei entsprechend ungewöhnlich breit. Positiv sei, dass das Management aktuell keine größere Käuferzurückhaltung signalisiert habe. Somit habe Carbone die Einstufung auf "buy" belassen.Infolge des schlechten Newsflow sei die Aktie am Dienstag weiter auf Talfahrt gegangen. Der Bereich zwischen 103 und 105 Dollar, der jüngst als verlässliche Unterstützung gedient habe, sei infolgedessen nach unten durchbrochen worden. Nun sei besonders wichtig, dass die psychologisch wichtige 100-Dollar-Marke halte.Die Quartalszahlen hätten die Anleger nicht überzeugen können. Prompt habe es kritische Analystenstimmen gehagelt.Neueinsteiger sollten nun erstmal eine nachhaltige Bodenbildung abwarten. Wer bereits investiert ist, beachtet den Stopp bei 80 Euro, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Analyse vom 29.06.2022)Mit Material von dpa-AFX