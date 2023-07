NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (03.07.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analystin Adrienne Yih von Barclays:Adrienne Yih, Analystin von Barclays, stuft die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unverändert mit "overweight" ein.Das vierte Quartal des Unternehmens habe den Umsatz und die Bruttomarge leicht übertroffen, aber den Gewinn aufgrund höher als erwarteter Ausgaben für Löhne und direkte variable Kosten verfehlt, so Adrienne Yih in einer Research Note. Obwohl die Anleger mit einer schwächeren Prognose für das Geschäftsjahr 2024 gerechnet hätten, liege das implizierte Ergebnis am unteren Ende der Erwartungen, so das Unternehmen.Adrienne Yih, Analystin von Barclays, stuft die Aktie von Nike unverändert mit "overweight" ein. Das Kursziel werde von 127 auf 124 USD gesenkt. (Analyse vom 30.06.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:101,54 EUR +0,42% (03.07.2023, 13:53)