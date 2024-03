NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

100,82 USD +0,55% (21.03.2024, 21:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.03.2024/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Stifel:Die Analysten von Stifel stufen die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) weiterhin mit "buy" ein, senken aber das Kursziel von 129 USD auf 117 USD.Die Ergebnisse für das dritte Quartal hätten die Schätzungen übertroffen, aber der vorläufige Kommentar für das Geschäftsjahr 25 sehe für die erste Jahreshälfte einen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Bereich vor, was eine Neuausrichtung der Markteinführungsstrategien widerspiegele. In Anbetracht der marktführenden Position von Nike und der strukturellen Margenmöglichkeiten halte Stifel die Aktien weiterhin für "prämienwürdig" und erwarte, dass Nike auf einem für später in diesem Kalenderjahr geplanten Investorentag ein "glaubwürdiges Argument" für ein nachhaltiges EPS-Wachstum im zweistelligen Plusbereich vorlege, das auf einem bescheideneren Umsatzwachstum und einer Ausweitung der Bruttomarge basiere.Die Analysten von Stifel stufen die Nike-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy" ein. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:87,42 EUR -8,42% (22.03.2024, 12:07)