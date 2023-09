NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

89,63 USD +0,23% (28.09.2023, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (29.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) nach wie vor mit dem Votum "buy" ein.Nike habe gestern Abend einen margenbedingten Gewinnanstieg für das erste Quartal gemeldet und die Prognosen für das Gesamtjahr bekräftigt, so Goldman Sachs in einer Research Note. Das Unternehmen sage, dass die Ergebnisse vor dem Hintergrund der negativen Anlegerstimmung "besser als befürchtet" gewesen seien. Mit Blick auf die Zukunft sei Nikes Kommentar zur Innovation stark gewesen, wobei das Management Pläne zur Beschleunigung der Innovation für die Olympischen Spiele in Paris und die Entwicklung der Air Max-Plattform sowohl für Performance als auch für Lifestyle angekündigt habe, so Goldman.Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Aktie von Nike weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel sei von 145 auf 136 USD gesenkt worden. (Analyse vom 29.09.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:92,72 EUR +9,40% (29.09.2023, 14:07)