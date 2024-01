NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

101,78 USD +0,83% (19.01.2024)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von HSBC:Die Analysten von HSBC senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des US-Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE).HSBC sei der Ansicht, dass der Sportartikelsektor einige Ähnlichkeiten mit dem Luxussektor aufweisen könnte, da die erste Hälfte des Jahres 2024 eine Herausforderung darstellen könnte. Frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2024 werde sich die Situation aufgrund mehrerer positiver Katalysatoren wie Sportereignisse und einer schlankeren Lagerhaltung verbessern, so die Analysten. Das große Engagement von Nike auf dem US-Markt und die "immer noch erhöhten" Lagerbestände würden das Unternehmen kurzfristig anfälliger machen, und es scheine, dass der Produktzyklus ein wenig ins Stocken geraten sei.Die Analysten von HSBC bewerten die Nike-Aktie weiterhin mit "hold". Das Kursziel werde von 120,00 auf 116,00 USD reduziert. (Analyse vom 22.01.2024)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:93,73 EUR +0,31% (22.01.2024, 14:07)