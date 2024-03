NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

100,82 USD +0,55% (21.03.2024, 21:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.03.2024/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Piper Sandler:Piper Sandler senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE).Die Q3-Ergebnisse des US-Sportartikelherstellers hätten leicht über den Schätzungen gelegen, aber die ersten Kommentare für das GJ 2025 seien enttäuschend gewesen, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Nike arbeite an kulturellen Problemen, die zu einem Mangel an relevanter Produktinnovation und einem Rückzug in zusätzlichen Kanälen geführt hätten, und da sich das Produktportfolio im Wandel befinde, warte Piper Sandler auf Signale, dass neue Produkte bei den Verbrauchern Anklang finden würden. Piper Sandler habe auch Zweifel an der deutlichen Ausweitung der operativen Marge, da Nike in den Großhandel reinvestiere.Piper Sandler, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Nike-Aktie bestätigt und das Kursziel von 107 auf 98 USD reduziert. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:87,42 EUR -8,42% (22.03.2024, 12:07)