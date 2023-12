NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

108,04 USD -11,83% (22.12.2023, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (24.12.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Piper Sandler:Abbie Zvejnieks, Analyst von Piper Sandler, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE).Piper Sandler sehe einen positiven Wandel bei Nike, bei dem der US-Sportartikelhersteller den Schwerpunkt von der Technologie wieder auf das Produkt lege, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Dies sei nach Ansicht des Analysehauses der Schlüssel zur Steigerung der Nachfrage. Piper Sandler sei allerdings der Ansicht, dass ein schwaches makroökonomisches Umfeld die Ergebnisse in nächster Zeit weiter unter Druck setzen werde. Aufgrund der Ungewissheit, wann neue Produkte einen Unterschied machen würden, bleibe Piper Sandler zurückhaltend.Abbie Zvejnieks, Analyst von Piper Sandler, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Nike-Aktie bestätigt und das Kursziel von 112 auf 107 USD reduziert. (Analyse vom 22.12.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:98,09 EUR -11,88% (22.12.2023, 22:26)