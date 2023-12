Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

111,32 EUR +0,23% (21.12.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

122,53 USD +0,91% (21.12.2023, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (21.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Standesgemäß habe Nike am Donnerstagabend als letztes großes US-Unternehmen vor Weihnachten seine Quartalszahlen präsentiert. Der Sportartikelhersteller habe beim Gewinn je Aktie mit 1,03 USD deutlich übertroffen und die Umsatzerwartungen des Marktes mit 13,4 Mrd. USD getroffen. Außerdem hat Nike angekündigt in den nächsten drei Jahren 2 MRd. USD an Einsparungen vornehmen zu wollen. Da solle gelingen, indem man das Produktsortiment vereinfache, die Automatisierung und den Einsatz von Technologie erhöhe, die gesamte Organisation straffe und seine Größe nutze, "um die Effizienz zu steigern".Der Plan werde das Unternehmen 400 bis 450 Mio. USD an Restrukturierungskosten vor Steuern kosten, die größtenteils im laufenden Quartal zum Tragen kommen würden. Diese Kosten würden sich größtenteils auf Abfindungszahlungen für Mitarbeiter beziehen, habe Nike erklärt.Auch wenn die Restrukturierung langfristig betrachtet als positiv zu werten sei, preise der Markt mit der nachbörslichen Bewegung vorerst die Kosten ein, die die Maßnahme mit sich bringe. Nike rutsche damit auf Jahressicht ins Minus. Langfristig orientierte Anleger sollten dennoch dabeibleiben, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2023)Börsenplätze Nike-Aktie: