Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (29.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) weiterhin mit "overweight" ein.Die Ergebnisse von Nike für das erste Quartal hätten "positiv überrascht" und die erste Prognose für das zweite Quartal und die Wiederholung des Ausblicks für das Geschäftsjahr "haben die Befürchtungen der Käufer übertroffen". In Anbetracht dessen, was sie als einen Weg zu einer fundamentalen Beschleunigung in der zweiten Jahreshälfte sehen würden, und "anderen konstruktiven Kommentaren" zu Inventar und Innovation, würden die Analysten denken, dass "ein Boden hinter" Nike liegen könnte.Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Aktie von Nike unverändert mit "overweight". Das Kursziel laute nach wie vor 126,00 USD. (Analyse vom 29.09.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:93,42 EUR +10,23% (29.09.2023, 15:18)