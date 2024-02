Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

97,12 EUR -1,33% (16.02.2024, 14:47)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

106,05 USD -0,26% (15.02.2024)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (16.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie des US-Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) von "outperform" auf "perform" zurück.Die längerfristigen Aussichten für Nike und den Aktienwert seien zwar weiterhin überzeugend. Oppenheimer sei jedoch zunehmend besorgt, dass die Umsatztrends des Unternehmens in den nächsten Quartalen wahrscheinlich schleppend und unter dem Algorithmus bleiben würden. Dies sei auf eine Kombination aus "punktueller" Verbrauchernachfrage, Flaute bei Produktinnovationen und bescheidenen Wettbewerbseinbrüchen in ausgewählten Kategorien zurückzuführen.Nike sei "keineswegs gebrochen", aber das Unternehmen und seine Marke würden sich kurzfristig im Umbruch befinden, meine Oppenheimer. Die Analysten könnten sich nur schwer vorstellen, dass die "immer noch überhöhte Bewertung" von Nike weiter steigen werde, bis klarere Signale einer nachhaltigen, verbesserten fundamentalen Expansion auftauchen würden. Oppenheimer sehe keine "schnelle Lösung" für das Unternehmen.Die Analysten von Oppenheimer stufen die Nike-Aktie von "outperform" auf "perform" herab. Das Kursziel werde von 150,00 auf 110,00 USD reduziert. (Analyse vom 16.02.2024)Börsenplätze Nike-Aktie: