Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (25.03.2024/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von BofA Securities:Lorraine Hutchinson, Analystin von von BofA Securities, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE).Während sie die verstärkte Konzentration des US-Sportartikelherstellers auf Innovation ermutige, stelle sie fest, dass die längerfristige Entwicklung der Umsätze und Margen nicht klar sei, so die Analystin einer am Freitag veröffentlichten Studie. Nike schwenke auf eine kanalunabhängige Strategie um, die darauf basiere, wo der Kunde einkaufen möchte. Dies bedeute aber, dass man sich von den Zielen für den Kanalmix entferne und mehr investiere, um das Erlebnis mit den derzeitigen Großhandelspartnern zu verbessern.Lorraine Hutchinson, Analystin von BofA Securities, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Nike-Aktie bestätigt und das Kursziel von 120 auf 110 USD reduziert. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:87,14 EUR +0,16% (25.03.2024, 13:16)