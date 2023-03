NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

118,99 USD +1,82% (14.03.2023, 15:27)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (14.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) weiterhin mit dem Rating "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 138 auf 140 USD.Ein Gewinn pro Aktie im 3. Quartal des Geschäftsjahres "scheint wahrscheinlich", wenn auch möglicherweise mit einem geringeren Aufwärtspotenzial im Vergleich zum letzten Quartal, behaupten die Analysten von Morgan Stanley in ihrer Gewinnvorschau-Notiz. Die Analysten würden jedoch auch einräumen, dass die Überprüfung der Vertriebskanäle innerhalb des Quartals darauf hindeute, dass sich die Nachfrage nach Sportbekleidung in Nordamerika leicht abgeschwächt habe, da die Region zu einem Push-Markt zurückgekehrt sei und sich die Werbeaktivitäten etwas stärker als zuvor erwartet verschlechtert hätten, was von adidas und PUMA bestätigt worden sei.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Nike-Aktie weiterhin mit dem Votum "overweight" ein. (Analyse vom 13.03.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:110,96 EUR +1,87% (14.03.2023, 15:37)