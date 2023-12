Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

109,42 EUR +1,62% (11.12.2023, 13:24)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

115,91 USD +0,96% (08.12.2023, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (11.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von der Citigroup:Paul Lejuez, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) von "neutral" auf "buy" hoch.Während die Umsatzherausforderungen des Unternehmens bestehen bleiben würden, sei Citi optimistischer, was die Fähigkeit von Nike angehe, die Erträge im Geschäftsjahr 2024 und 2025 trotz eines unruhigen makroökonomischen Umfelds zu schützen, so Paul Lejuez in einer Research Note.Das Unternehmen gehe davon aus, dass sich die Bruttomarge ab dem zweiten Quartal 2024 bis zum Jahr 2025 erholen werde, da die Lagerbestände reduziert, die Zahl der Werbeaktionen gesenkt und die Vorteile des Direktvertriebs an den Verbraucher genutzt würden.Nike habe außerdem einen neuen Innovationskalender im Jahr 2024 vor den Olympischen Spielen in Paris und eine solide Position in China, so Citi. Sie sehe ein günstiges Chancen-Risiko-Verhältnis auf dem aktuellen Aktienniveau.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: