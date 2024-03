NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.03.2024/ac/a/n)



Westport, CT (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Williams Trading:Sam Poser, Analyst von Williams Trading, reduziert das Kursziel für die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) von 85 auf 81 USD.Während die gestern Abend vorgelegten Ergebnisse für das dritte Quartal insgesamt die Erwartungen erfüllt hätten und der Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 beibehalten worden sei, sei der ursprüngliche Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 "bestenfalls enttäuschend" gewesen, so Sam Poser von Williams Trading in einer Research Note. Die Firma sage, dass das Management von Nike erwarte, dass die Verkäufe in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 rückläufig sein würden, da das Angebot an klassischen Modellen, wie dem Air Force One, auf dem Markt reduziert werde. Laut Williams sei es nicht sicher, dass Nike in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 zu einem profitablen Wachstum zurückkehren werde.Sam Poser, Analyst von Williams Trading, bewertet die Aktie von Nike weiterhin mit dem Rating "sell". (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:86,89 EUR -8,98% (22.03.2024, 09:44)