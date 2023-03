NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

125,61 USD +3,64% (21.03.2023, 21:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse der UBS:Jay Sole, Analyst der UBS, stuft die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) weiterhin mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 151 auf 155 USD.Sole sehe Nike nach den Q3-Ergebnissen weiterhin als langfristigen Outperformer und erkläre in einer Research-Note, dass die Investitionen von Nike in Produktinnovation, Geschwindigkeit der Lieferkette und digitale Technologien eine mehrjährige Periode mit überdurchschnittlichem Wachstum ermöglichen würden. Darüber hinaus sei Sole der Ansicht, dass Nike über die Markenstärke, die Strategie, die Fähigkeiten, die Ressourcen und die Bilanz verfüge, um in einer Rezession besser abzuschneiden als die Konkurrenz.Jay Sole, Analyst der UBS, stuft die Nike-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy" ein. (Analyse vom 22.03.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:115,62 EUR -0,24% (22.03.2023, 14:31)