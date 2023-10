NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

94,56 USD -1,11% (02.10.2023, 18:23)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (02.10.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi stelle sich die Frage, ob die Nike-Aktie noch mal in Richtung der Marke von 100 USD laufen könnte. Er verweise dabei auf den überraschenden Gewinnanstieg und andere positive Aspekte wie die Tatsache, dass die Lager um 10% geräumt worden seien oder die über den Erwartungen der Analysten liegenden operativen Margen. Wenn man sich die Kursentwicklung der Aktie ansehe, sehe man noch Potenzial. Vor allem Langfrist-Investoren könnten bei der Nike-Aktie durchaus zugreifen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.10.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:90,00 EUR -0,51% (02.10.2023, 18:38)