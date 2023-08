NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

99,60 USD +0,77% (28.08.2023, 16:08)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (28.08.2023/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Stifel:Stifel rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE), senkt aber das Kursziel.Die Underperformance der Nike-Aktie seit der Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal am 29. Juni habe sich auf die letzte Woche konzentriert, nachdem die Gewinnerwartungen von Dick's und Foot Locker revidiert worden seien, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Stifel betrachte jedoch die negativen Korrekturen dieser wichtigen US-Vertriebspartner als unternehmensspezifisch und bleibe mit den Schätzungen für Nike Nordamerika zufrieden. Sie würden bereits einen Rückgang im Großhandel bei schwierigen Vergleichszahlen voraussetzen.Stifel hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Nike-Aktie bestätigt und das Kursziel von 143 auf 135 USD gesenkt. (Analyse vom 28.08.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:92,03 EUR +0,59% (28.08.2023, 16:21)