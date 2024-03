NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

100,82 USD +0,55% (21.03.2024, 21:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von TD Cowen:John Kernan, Analyst von TD Cowen, stuft die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) nach den Ergebnissen von gestern Abend weiterhin mit "market perform" ein und senkt das Kursziel von 104 USD auf 91 USD.Das Management habe von Umsatzrückgängen in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 gesprochen, was die Bewertung der Aktie und die Konsensschätzungen unter Druck setzen dürfte. Kernan sage, dass Nike-Aktien in den Jahren 2017 und 2018 beim 19-fachen des Gewinns notiert hätten, als der Produktzyklus weniger robust gewesen sei und der Wettbewerbsdruck durch adidas zugenommen habe. Die Aktie werde immer noch mit dem 22-fachen der Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026 gehandelt, während das Wettbewerbsumfeld und die Vertriebskanaldynamik schwieriger seien, als man sich erinnern könne.John Kernan, Analyst von TD Cowen, stuft die Nike-Aktie weiterhin mit "market perform" ein. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:87,42 EUR -8,42% (22.03.2024, 12:07)