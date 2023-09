NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

91,40 USD -0,21% (22.09.2023, 17:34)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analystin Christina Fernandez von Telsey Advisory Group:Christina Fernandez, Analystin von Telsey Advisory Group, stuft die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) in einer Vorschau auf den bevorstehenden Bericht zum ersten Quartal des Geschäftsjahres weiterhin mit "outperform" ein.Die meisten Daten aus dem Q2 Earnings Cycle seien "zunehmend negativ für die Sportartikelbranche" gewesen, insbesondere in den USA, so die Analystin, die erwarte, dass der Schwerpunkt der Telefonkonferenz auf den Nachfragetrends der US-Großhandelskonten, dem Tempo und der Nachhaltigkeit der Erholung in China, den Lagerbeständen und den Werbeaktivitäten sowie der aktualisierten FY24-Prognose liegen werde. Das Unternehmen erwarte, dass der Q1-Bericht die Stärke der Marken Nike und Jordan, die überdurchschnittliche Leistung des DTC-Geschäfts und den nachlassenden Gewinndruck bestätige, so Christina Fernandez weiter.Christina Fernandez, Analystin von Telsey Advisory Group, stuft die Aktie von Nike unverändert mit "outperform" ein und senkt das Kursziel von 135 auf 128 USD. (Analyse vom 22.09.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:85,80 EUR -0,15% (22.09.2023, 17:47)