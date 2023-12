NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

108,02 USD -0,02% (26.12.2023, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (27.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) weiterhin mit "hold" ein und senken das Kursziel von 120 USD auf 110 USD.Die Ergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal würden ein sich abschwächendes Nachfrageumfeld widerspiegeln, was Nike dazu veranlasse, sich auf die Erhaltung und Verbesserung der Erträge zu konzentrieren. Während der robuste Kosteneinsparungsplan in Höhe von 2 Mrd. USD zu begrüßen sei, dürften die gedämpfteren Umsatzaussichten im Mittelpunkt stehen. Aus diesem Grund glaube Jefferies, dass die Aktien Schwierigkeiten haben würden, sich von den aktuellen Niveaus zu lösen. Jefferies glaube, dass der makroökonomische Gegenwind in den USA und China sowie der anhaltende Druck im Großhandelskanal das Wachstumspotenzial von Nike kurzfristig dämpfen könnten.Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Nike-Aktie weiterhin mit "hold" ein. (Analyse vom 22.12.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:98,04 EUR -0,05% (27.12.2023, 12:40)