Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

88,54 EUR -9,00% (30.09.2022, 08:36)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

95,33 USD -3,44% (29.09.2022)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (30.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Nike-Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie gut stecke der Konsumgigant Nike die hohe Inflation weg? Besser als erwartet, wie die Zahlen für das erste Quartal 2022/23 zeigen würden. Nike habe einen Gewinn je Aktie von 0,93 Dollar verbucht, einen Cent über den Prognosen der Wall Street. Der Umsatz habe sich auf 12,7 Milliarden Dollar (erwartet: 12,3 Milliarden) belaufen.Allerdings sei die Bruttomarge um 220 Basispunkte auf 44,3 Prozent gesunken, was laut dem Sportartikelhersteller in erster Linie auf erhöhte Fracht- und Logistikkosten, niedrigere Margen im Direktgeschäft und auf Wechselkurseffekte zurückzuführen sei.Was dem Markt ebenfalls nicht schmecke: Im wichtigen chinesischen Markt seien die Erlöse um 16 Prozent zurückgegangen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: