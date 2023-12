Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

98,49 EUR -11,53% (22.12.2023, 12:56)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

122,53 USD +0,91% (21.12.2023, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Deutsche Bank bestätigt die Empfehlung für die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) mit "buy".Nikes Bericht für das zweite Quartal des Geschäftsjahres habe "sicherlich eine Menge auszupacken", da das Unternehmen Kosteneinsparungen in Höhe von 2 Mrd. USD in den nächsten drei Jahren und Restrukturierungskosten in Höhe von 400 bis 450 Mio. USD angekündigt habe, so die Deutsche Bank in einer Research Note. Die Firma sehe beide Entscheidungen positiv und sage, dass sie auf die Verschlankung der Organisation, die Beschleunigung der Innovation und die Erhöhung der Geschwindigkeit auf dem Markt ausgerichtet seien, was alles auf eine höhere Rentabilität abziele.Nike habe jedoch von einer schwächeren Nachfrage außerhalb der wichtigsten Verbrauchermomente gesprochen sowie von verstärkten Werbeaktivitäten auf dem gesamten Markt, was dazu führe, dass das Unternehmen in Zukunft vorsichtiger agiere, so die Deutsche Bank weiter.Die Deutsche Bank bewertet die Aktie von Nike weiterhin mit "buy" und senkt das Kursziel von 132 auf 128 USD. (Analyse vom 22.12.2023)Börsenplätze Nike-Aktie: