Börsenplätze Nike-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

101,50 EUR -2,72% (30.06.2023, 12:22)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

113,37 USD +0,30% (29.06.2023, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (30.06.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:

Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.

Der amerikanische Sportartikelriese habe gestern Abend nach Börsenschluss das Zahlenwerk der letzten drei Monate vorgelegt. Aufgrund der schiefen Berichterstattung spreche Nike vom 4. Quartal des Geschäftsjahres 22/23 und das Zahlenwerk beziehe sich eher unüblicherweise tatsächlich auf die letzten Monate: März, April, Mai.

In diesem Zeitraum habe der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 5% auf USD 12,8 Mrd. gesteigert werden können, womit man die Schätzungen der Analysten von USD 12,6 Mrd. habe übertreffen können. Positiv hervorzuheben sei in diesem Punkt die Entwicklung in China: Nachdem man bereits im Vorquartal erstmals wieder einen währungsbereinigten Anstieg von 1% habe berichten können, seien die Umsätze im abgelaufenen Quartal um 16% und währungsbereinigt sogar um 25% gestiegen.

Außerdem hätten durch die steigende Nachfrage erhöhte Lagerbestände teilweise weiter abgebaut werden können, welche sich nun wieder ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres befinden würden. Insgesamt würden diese jedoch nach wie vor deutlich über den Ständen vor Corona liegen.

Nach wie vor hohe Kosten im Zusammenhang mit Fracht und Logistik würden die Margen weiterhin belasten. So habe sich die Bruttomarge im abgelaufenen Quartal um 140 Basispunkte auf knapp 44% verringert. Des Weiteren seien die Umsatzanstiege mit deutlich angestiegenen Marketingkosten einhergegangen. Unter dem Strich habe sich ein Nettogewinn von USD 1 Mrd. ergeben, womit man etwas unter den Erwartungen zu liegen gekommen sei.