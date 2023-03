NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

125,61 USD +3,64% (21.03.2023, 21:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Barclays:Adrienne Yih, Analystin von Barclays, stuft die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) von "equal-weight" auf "overweight" hoch und erhöht das Kursziel von 110 auf 154 USD.Der "signifikante Anstieg" des Unternehmens im 3. Quartal sei ein Beweis für die Stärke der Marke auf breiter Basis trotz eines sich abschwächenden makroökonomischen Verbraucherumfelds, so die Analystin. Nike habe nun zwei aufeinanderfolgende Quartale mit konstantem Wachstum in China verbucht, wobei sich die Trends ab Februar beschleunigen würden. Das Bestandsmodell von Barclays prognostiziere für das vierte Quartal des Geschäftsjahres eine positive Wende beim Verhältnis von Umsatz zu Bestand.Adrienne Yih, Analystin von Barclays, stuft die Nike-Aktie von "equal-weight" auf "overweight" herauf. (Analyse vom 22.03.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:114,28 EUR -1,40% (22.03.2023, 13:10)