Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

102,98 EUR +0,12% (30.11.2022, 09:03)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

106,22 USD +1,18% (29.11.2022)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (30.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nike: Kleiner Wimpel vor der Auflösung? - ChartanalyseEinen Tag vor dem Monatsende kommt die Nike-Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) derzeit auf ein November-Plus von 14,6%, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seit dem Jahrestief vom 3. Oktober bei 82,22 USD hätten die Papiere sogar 29,2% an Wert zulegen und über die April-Abwärtstrendgerade ausbrechen können. Allerdings seien die Kurse nach der ersten starken November-Hälfte in den vergangenen zwei Wochen in eine Seitwärtsphase übergegangen. Dabei würden die Notierungen in einer engen Spanne um das Vor-Corona-Top (105,62 USD) oszillieren, das auch im Mittelpunkt der gestrigen Sitzung gestanden habe. Bei 105,37 USD noch unter dem Hoch vom Januar 2020 gestartet, sei die Aktie schlussendlich bei 106,25 USD (+1,2%) aus dem Handel gegangen.Ausblick: Innerhalb der jüngsten Seitwärtsbewegung lasse sich jetzt ein kleines charttechnisches Dreieck konstruieren. Ein solcher Wimpel gelte als typisches Konsolidierungsmuster und könnte nun für neue Impulse sorgen.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müssten die Kurse dafür jedoch mindestens über die kurzfristige November-Abwärtstrendgerade und das Top aus der Vorwoche bei 107,18 USD steigen. Idealerweise gelinge anschließend auch der Sprung über das November-Hoch bei 109,31 USD, womit sich Platz bis zur viel beachteten 200-Tage-Linie bei 112,52 USD eröffnen dürfte. Oberhalb des langfristigen Durchschnitts würden sich die nächsten Widerstände am März-Tief bei 116,75 USD und am August-Top bei 118,47 USD festmachen lassen. Über dieser Barriere könnte dann ein Aufwärtsabschnitt in Richtung Volumenspitze (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er-Tief) im Bereich von 133,00/134,00 USD angestoßen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: