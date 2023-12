NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

108,04 USD -11,83% (22.12.2023, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (24.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Morgan Stanley senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE).Die Rentabilität des US-Sportartikelherstellers sei im zweiten Quartal von einer enttäuschenden Prognose für das Geschäftsjahr 2024 überschattet worden, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Angesichts des langwierigen und unsicheren Weges von Nike zurück zu einem hohen einstelligen Umsatzwachstum und der Tatsache, dass die revidierte Prognose die zuvor überzeugende Veränderungsrate für das zweite Halbjahr reduziert habe, bestehe keine Hoffnung auf eine kurzfristige Kurserholung der Aktie.Morgan Stanley hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Nike-Aktie bestätigt und das Kursziel von 132 auf 124 USD reduziert. (Analyse vom 22.12.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:98,09 EUR -11,88% (22.12.2023, 22:26)